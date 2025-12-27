Умер Александр Мерлин, композитор и житель блокадного Ленинграда

Российское Генконсульство отметило, что Александр Юльевич был талантливым драматургом, сценаристом и композитором. За свою карьеру он создал более 3000 произведений, которые исполняли такие известные артисты, как Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Аркадий Райкин и Михаил Боярский. В сотрудничестве с режиссером Александром Белинским Мерлин написал пьесы «Осеннее танго» и «Брызги шампанского» для Санкт-Петербургского театра кукол, а также «Красотки кабаре» для Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.