Умер Александр Мерлин, композитор и житель блокадного Ленинграда

Умер Александр Юльевич Мерлин — композитор, ветеран Великой Отечественной войны и житель блокадного Ленинграда. Он скончался в возрасте 101 года. В последние годы он проживал в немецком Мюнхене. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Генконсульства РФ в Бонне.
Мерлин начал свой боевой путь в отряде самообороны Ленинграда во время блокады. В 1943 году его призвали в Красную армию, где он служил на Дальнем Востоке и участвовал в боях против милитаристской Японии в 1945 году.
Российское Генконсульство отметило, что Александр Юльевич был талантливым драматургом, сценаристом и композитором. За свою карьеру он создал более 3000 произведений, которые исполняли такие известные артисты, как Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Аркадий Райкин и Михаил Боярский. В сотрудничестве с режиссером Александром Белинским Мерлин написал пьесы «Осеннее танго» и «Брызги шампанского» для Санкт-Петербургского театра кукол, а также «Красотки кабаре» для Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.
Российское диппредставительство выразило искренние соболезнования семье и близким Александра Юльевича Мерлина.
