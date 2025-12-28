Что можно и нельзя делать в Трифонов день 28 декабря на Зарю в рукавицах

Православная церковь 28 декабря вспоминает святого Трифона Печенгского. В народе празднуют Трифонов день. Однако существует еще одно название — Заря в рукавицах. Считалось, что с указанной даты начинает прибывать день и Солнце выглядывает чаще.
Что нельзя делать 28 декабря.
Нельзя ссориться, провоцировать конфликты. Кроме того, не следует стирать и гладить. Считалось, что подобное может спровоцировать неприятности. Нельзя идти в гости. А еще в названную дату старались не ругать погоду, чтобы не заболеть.
Что можно делать 28 декабря.
По традиции, в названный день высыпали горящие угли у порога дома. Предки верили, что таким образом можно поселить Солнце у дома.
Согласно приметам, по погоде в названную дату узнавали, какой будет погода в первый весенний месяц. В том случае, если небо красного цвета на заре, то это указывает на морозы.
