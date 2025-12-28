Забавы взрослых шалунов: зачем дворяне вышли на Дворцовую площадь в 1825 году

В духе современного тренда на деканонизацию декабристов разные исследователи выдвигают свои версии о том, что именно было основным двигателем восстания, в том числе и довольно меркантильные, например, будто бы благородная идея освобождения крепостных была продиктована всего-навсего стремлением упростить сделки по купле-продаже земли. Иконников-Галицкий до такого цинизма не доходит и признает существование среди декабристов самых разных людей: «Безответственные авантюристы — и Катоны, проникнутые чувством долга. Альтруисты — и себялюбцы. Праведники — и грешники. Умники — и сумасшедшие». И все же порой по некоторым его интонациям складывается ощущение, что он в целом не очень-то верит, что взрослый и вменяемый (по крайней мере, до поры до времени) человек способен рискнуть своей жизнью и свободой из одного лишь бескорыстного желания, чтобы в твоем любимом отечестве лучше жилось, и не только тебе самому. Поэтому автор книги часто старается разглядеть если не откровенно материальную, то какую-то хитрую психологическую корысть в качестве мотивации того или иного фигуранта книги, которым руководит затаенная обида, уязвленное самолюбие, а то и банальная скука — та самая, о которой пишет Пушкин в XX главе «Евгения Онегина».