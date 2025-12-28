Вечно молодой: как «Известия» писали о гибели Сергея Есенина

«Есенин говорил, что он снимет в Ленинграде комнату и начнет здесь регулярную работу. Есенин читал свои последние стихотворения. Когда Устинов и жена его ушли, Есенин просил, чтобы никого к нему в номер не пускали, так как он хочет отдохнуть. Сегодня, в 11 часов утра, жена Устинова направилась в номер Есенина. На стук никто дверь не открывал. Устинова обратилась к коменданту с просьбой открыть дверь. Когда комендант с Устиновой вошли в номер, они обнаружили Есенина висящим на трубе парового отопления», — передал по телефону корреспондент.