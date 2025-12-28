Народный календарь. Что нужно сделать 31 декабря, чтобы быть счастливым весь год

В старину на Руси верили, что 31 декабря, в канун Нового года, не следует раздавать долги, иначе придется отдавать их весь следующий год. Также в этот день не рекомендуется и одалживать, чтобы весь год не провести в долгах. Кроме того, в эту дату нельзя мыть полы, шить, стирать, играть в азартные игры, выносить мусор после заката и конфликтовать с кем-либо.