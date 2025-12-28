Ричмонд
«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа в ПХГ Европы в праздники

Европейские подземные хранилища газа 24 и 25 декабря показали рекордный отбор. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Источник: Life.ru

На 25 декабря общий объём газа в ПХГ Европы составил 66,3 млрд кубометров, что на 9,9 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году. Несмотря на праздничные дни, суточные отборы 24 и 25 декабря стали максимальными за всю историю для этих дат.

В Германии уровень запасов опустился ниже 60%, тогда как в прошлом году аналогичный показатель наблюдался лишь в третьей декаде января. В Нидерландах запасы снизились до 52,5%.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что в Прибалтике сложилась крайне сложная ситуация с запасами газа. Так, единственное в регионе хранилище газа — Инчукалнское — опустошено уже более чем на половину (49,5%). В прошлом отопительном сезоне такой уровень фиксировался лишь в середине февраля. Недостаточный объем газа в хранилище может стать серьезной проблемой для надёжного газоснабжения потребителей.

