«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа в ПХГ Европы в праздники

Ранее в «Газпроме» сообщили, что в Прибалтике сложилась крайне сложная ситуация с запасами газа. Так, единственное в регионе хранилище газа — Инчукалнское — опустошено уже более чем на половину (49,5%). В прошлом отопительном сезоне такой уровень фиксировался лишь в середине февраля. Недостаточный объем газа в хранилище может стать серьезной проблемой для надёжного газоснабжения потребителей.