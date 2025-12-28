Календарь на 28 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

28 декабря в мире празднуют Международный день кино. Любители сладкого могут отметить День рождественского пряника. По народному календарю — Трифонов день, на Руси его старались провести дома, вместе с семьей. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».