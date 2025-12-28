«Аэрофлот» объявил об экстренных мерах поддержки пассажиров в Шереметьево

«Если ваш рейс отменен или задерживается, обратите внимание на наши сигнальные флаги синего цвета, размещенные в местах ожидания, выдачи багажа, у касс и окон оперативного обслуживания. На данных флагах размещена полезная для вас информация о точках выдачи бесплатной бутилированной воды, багажа с отмененных рейсов, а также QR-коды, чтобы воспользоваться онлайн-сервисами для ускоренного переоформления или возврата билетов, без необходимости обращения в кассы», — говорится в сообщении «Аэрофлота».