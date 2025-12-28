«Аэрофлот» объявил об экстренных мерах поддержки пассажиров в Шереметьево

«Аэрофлот» призвал пассажиров обратить внимание на сигнальные флаги синего цвета.
Авиакомпания «Аэрофлот» 27 декабря объявила о дополнительных мерах поддержки пассажиров в аэропорту Шереметьево и в аэропортах вынужденной посадки. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. В столичном хабе пассажирам задержанных и отмененных рейсов предлагают бесплатную воду и сэндвичи, а также онлайн-сервисы для ускоренного переоформления и возврата билетов.
«Если ваш рейс отменен или задерживается, обратите внимание на наши сигнальные флаги синего цвета, размещенные в местах ожидания, выдачи багажа, у касс и окон оперативного обслуживания. На данных флагах размещена полезная для вас информация о точках выдачи бесплатной бутилированной воды, багажа с отмененных рейсов, а также QR-коды, чтобы воспользоваться онлайн-сервисами для ускоренного переоформления или возврата билетов, без необходимости обращения в кассы», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
В компании уточнили, что обратившимся в кассы и офисы оперативного обслуживания в аэропорту сотрудники наземной службы «традиционно предоставляют бесплатные сэндвичи и воду на время ожидания». Пассажирам задержанных рейсов обещают обслуживание по Федеральным авиационным правилам и внутренним стандартам перевозчика.
Перевозчик сообщил, что экипажи и сотрудники представительств в аэропортах вынужденной посадки работают по оперативным планам. Они готовят рейсы к вылету в Шереметьево с учетом ограничений и действующих норм по безопасности полетов. При этом часть рейсов остается на временной стоянке из ‑за исчерпания рабочего времени экипажей.
Для некоторых пассажиров, рейсы которых ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород, организуют автобусную доставку в Москву. В авиакомпании подчеркнули, что задействуют все доступные ресурсы, чтобы в сложившихся по независимым от перевозчика обстоятельствам доставить людей в пункт назначения в максимально короткий срок и обеспечить их необходимым сервисом в ожидании вылета.
На фоне введенных ограничений на использование воздушного пространства аэропорты Домодедово и Жуковский продолжают функционировать в обычном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
По его словам, аэропорты Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку рейсов «по согласованию с соответствующими органами». Кореняко также отметил, что ситуация в терминалах остается спокойной.