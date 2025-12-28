Ричмонд
Автора вирусного трека «Баобаб» заметили в Екатеринбурге

Популярного стримера, тиктокера и музыканта Ивана Золо (настоящее имя Иван Золочевский) заметили на улицах Екатеринбурга. Журналисты выяснили, что здесь он выступит на корпоративе Victory Group.

На Урал Иван Золо приехал со своей командой.

«Ивана Золо заметили в центре города. Его пригласили на корпоратив Victory Group», — передает telegram-канал Ural Mash.

«Ивана Золо заметили в центре города. Его пригласили на корпоратив Victory Group», — передает telegram-канал Ural Mash.

В ноябре в соцсетях завирусилась песня стримера «Баобаб». По мнению многих, Иван Золо превратил абсурд в хит. Бессмысленная, но цепляющая фраза «это может брага или это баобаб» стала основой для десятков тысяч мемов в TikTok. Ранее музыканта признали угрозой нацбезопасности Украины.