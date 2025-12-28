Автора вирусного трека «Баобаб» заметили в Екатеринбурге

В ноябре в соцсетях завирусилась песня стримера «Баобаб». По мнению многих, Иван Золо превратил абсурд в хит. Бессмысленная, но цепляющая фраза «это может брага или это баобаб» стала основой для десятков тысяч мемов в TikTok. Ранее музыканта признали угрозой нацбезопасности Украины.