Автора вирусного трека «Баобаб» заметили в Екатеринбурге

На Урал Иван Золо приехал со своей командой.
Популярного стримера, тиктокера и музыканта Ивана Золо (настоящее имя Иван Золочевский) заметили на улицах Екатеринбурга. Журналисты выяснили, что здесь он выступит на корпоративе Victory Group.
«Ивана Золо заметили в центре города. Его пригласили на корпоратив Victory Group», — передает telegram-канал Ural Mash.
В ноябре в соцсетях завирусилась песня стримера «Баобаб». По мнению многих, Иван Золо превратил абсурд в хит. Бессмысленная, но цепляющая фраза «это может брага или это баобаб» стала основой для десятков тысяч мемов в TikTok. Ранее музыканта признали угрозой нацбезопасности Украины.