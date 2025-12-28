Над Ростовской областью вечером 27 декабря уничтожили 15 беспилотников

Над Ростовской областью вечером в субботу, 27 декабря, силы ПВО уничтожили 15 беспилотников. Об этом рассказали в Telegram-канале Министерства обороны России.
— Всего с 20:00 до 23:00 по московскому времени в небе над страной сбили 43 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе шесть над Волгоградской и столько же над Курской областями, — говорится в сообщении ведомства.
Также, по данным Минобороны, четыре дрона сбили над Республикой Крым, три — над Белгородской областью, два — над акваторией Азовского моря, еще несколько — над другими регионами.
Напомним, ранее вечером 27 декабря в Ростовской области объявляли беспилотную опасность. МЧС просило жителей уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.
Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.