Повышение МРОТ, индексация пенсий и семейная налоговая льгота: как изменится жизнь россиян с 1 января

С первого дня 2026 года в России вступят в силу десятки значимых законодательных изменений, которые затронут миллионы людей и компании. Обновления охватят финансовую сферу, социальную поддержку, армию и трудовые отношения.
К ключевым финансовым нововведениям относится увеличение минимального размера оплаты труда. С 1 января МРОТ вырастет до 27 093 рублей. Самозанятым предоставят возможность добровольно уплачивать страховые взносы. Благодаря этому они впервые смогут официально оформлять больничные и получать по ним выплаты.
Пенсионеров ожидает индексация страховых пенсий на 7,6%. Для родителей, особенно многодетных, появится важное изменение. Период ухода за каждым ребёнком до полутора лет теперь полностью засчитывается в страховой стаж, без ограничений. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии остаётся прежним — 22,5 года.
ФНС получит дополнительные инструменты для оценки финансового состояния компаний и индивидуальных предпринимателей — анализ будут проводить по нескольким десяткам специальных критериев. Банк России расширит список признаков возможного мошенничества при финансовых операциях с 6 до 12 пунктов.
Серьёзные изменения коснутся и системы призыва. Воинский учёт станет круглогодичным. Медицинские обследования, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проходить непрерывно в течение всего года.
Появятся новые меры социальной поддержки. Семьи с низкими доходами смогут оформить возврат части уплаченного подоходного налога за предыдущий год. Регионы получат дополнительное финансирование на лечение пациентов с редкими и опасными заболеваниями.
Изменения коснутся и повседневной жизни. Например, при заселении в гостиницу наряду с паспортом можно будет предъявить водительское удостоверение. На рынке труда введут обновлённый общероссийский классификатор профессий — почти десять тысяч специальностей, включая современные цифровые: от специалистов по искусственному интеллекту до SMM-менеджеров.
Ранее Госдума одобрила четыре новых закона, расширяющих программу поддержки участников спецоперации и их семей. Среди нововведений — бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких к месту комиссии, продление льгот для детей участников СВО до 1 сентября и право регионов вводить дополнительные меры жилищной поддержки для семей погибших.