Повышение МРОТ, индексация пенсий и семейная налоговая льгота: как изменится жизнь россиян с 1 января

Изменения коснутся и повседневной жизни. Например, при заселении в гостиницу наряду с паспортом можно будет предъявить водительское удостоверение. На рынке труда введут обновлённый общероссийский классификатор профессий — почти десять тысяч специальностей, включая современные цифровые: от специалистов по искусственному интеллекту до SMM-менеджеров.