В Шереметьево и Внуково сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов

На Дальнем Востоке почти четыре тысячи пассажиров ожидают вылетов из-за непогоды. Рейсы переносят и направляют на запасные аэродромы. В Хабаровске воздушные суда, следовавшие из Москвы на Камчатку и Магадан, были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром. Вылеты в Магадан и Петропавловск-Камчатский задержаны — более 650 и 214 пассажиров соответственно ждут отправления.