В Шереметьево и Внуково сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Эти меры, как уточняется, вводились исключительно для обеспечения безопасности полётов. Одновременно с этим временные ограничения на авиационное сообщение были введены в аэропортах Пензы и Ульяновска.
На Дальнем Востоке почти четыре тысячи пассажиров ожидают вылетов из-за непогоды. Рейсы переносят и направляют на запасные аэродромы. В Хабаровске воздушные суда, следовавшие из Москвы на Камчатку и Магадан, были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром. Вылеты в Магадан и Петропавловск-Камчатский задержаны — более 650 и 214 пассажиров соответственно ждут отправления.
