В Шереметьево и Внуково сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Советник руководителя Росавиации Артём Кореняко проинформировал об изменениях в работе ряда российских аэропортов. В своём Telegram-канале он сообщил, что в московских аэропортах Шереметьево и Внуково сняты ранее введённые ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Источник: Life.ru

Эти меры, как уточняется, вводились исключительно для обеспечения безопасности полётов. Одновременно с этим временные ограничения на авиационное сообщение были введены в аэропортах Пензы и Ульяновска.

На Дальнем Востоке почти четыре тысячи пассажиров ожидают вылетов из-за непогоды. Рейсы переносят и направляют на запасные аэродромы. В Хабаровске воздушные суда, следовавшие из Москвы на Камчатку и Магадан, были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром. Вылеты в Магадан и Петропавловск-Камчатский задержаны — более 650 и 214 пассажиров соответственно ждут отправления.

