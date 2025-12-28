Ричмонд
Индийский тракторист отбился от двух тигров и спас корову

Тракторист в Индии смог отбиться от двух тигров, которые попытались напасть на него. Об этом случае во вторник, 23 декабря, сообщили в Udayavani.

Инцидент произошел в округе Хунсур, штат Карнатака. Мужчина по имени Варшит Гоуда вспахивал поле, когда два хищника бросились к его трактору.

Местный закричал и совершил резкий маневр — животные испугались и убежали на соседнее поле, где напали на корову.

Гоуда не попытался спрятаться — он бросился вслед за тиграми и смог их прогнать. Корова получила травмы шеи, но выжила. Местные жители сразу же сообщили о хищниках в департамент лесного хозяйства.

Спустя два часа ведомство прислало двух охотников. Фермеры возмутились нерасторопностью лесников и потребовали немедленно принять меры по защите их хозяйств, уточнили в издании.

До этого в индийской деревне тигр напал на пожилую женщину. 65-летняя пастушка пасла коз у реки, когда животное внезапно набросилось на нее.

Кроме того, другой хищник растерзал ловца крабов в провинции Западная Бенгалия. 21 ноября Тапас Халдар рыбачил вместе с Гопалом и Непалом Паиками.