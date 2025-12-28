В США массово отменяют авиарейсы из-за непогоды: подробности

При этом нью-йоркские аэропорты, включая Кеннеди, Ла Гуардия и Ньюарк, дали пассажирам рекомендации на фоне непогоды. Последние были связаны со снегопадами и обледенением, затронувшими не только Нью-Йорк, но и соседние штаты — Коннектикут, Род-Айленд и Пенсильванию.