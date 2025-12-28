Ричмонд
В США массово отменяют авиарейсы из-за непогоды: подробности

В США задержали более 5 тысяч авиарейсов из-за снегопадов.

Источник: Комсомольская правда

По данным портала FlightAware, сильные снегопады в северо-восточных штатах США стали причиной многочисленных задержек и отмен авиарейсов 27 декабря.

Согласно данным сервиса FlightAware, погодные условия вызвали в субботу задержки 5588 рейсов и отмену 862, нарушив работу аэропортов региона. Причиной стал сильный снегопад, местами до 15 см, из-за чего власти Нью-Йорка призвали граждан минимизировать перемещения.

При этом нью-йоркские аэропорты, включая Кеннеди, Ла Гуардия и Ньюарк, дали пассажирам рекомендации на фоне непогоды. Последние были связаны со снегопадами и обледенением, затронувшими не только Нью-Йорк, но и соседние штаты — Коннектикут, Род-Айленд и Пенсильванию.

До этого из-за непогоды в США произошло крупное ДТП с участием порядка 45 машин на трассе I-70 в районе Терре-Хоут на границе Иллинойса и Индианы.