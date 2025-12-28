Ричмонд
Стубб: Европа активно работает над мирным соглашением по Украине

Европейские лидеры продолжают работать над мирным соглашением на Украине. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил президент Финляндии Александр Стубб в социальной сети X.

Соответствующее заявление политик сделал на фоне скорых переговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

— Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом, — написал финский лидер.

Ранее Белый дом сообщил, что политики встретятся во Флориде в воскресенье, 28 декабря. При этом на мероприятие планируют допустить представителей СМИ.

Американский лидер также сделал предупреждение главе киевского режима перед их встречей. Он заявил, что не готов сразу поддерживать инициативы Украины.

Кроме того, Дональд Трамп высоко оценил шансы на достижение договоренности с украинским коллегой во время переговоров. Он ожидает продуктивной встречи с Владимиром Зеленским.

По данным Axios, Штаты в рамках плана по урегулированию конфликта с РФ предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления.

