В Тюмени массово задерживаются рейсы из Москвы

Рейсы задерживаются более чем на три часа.
На официальном сайте тюменского аэропорта Рощино опубликована информация о задержке трех рейсов из Москвы. Уточняется, что задержки затронули рейсы, вылетающие из московских аэропортов Домодедово и Внуково.
«Рейс YS 2453 Москва (Домодедово) — Тюмень. Прилет по расписанию 01:15, расчетное 04:45. Задерживается», — указано на информационной странице аэропорта. Также задержаны рейсы UT 453 и DP 459 из столицы в Тюмень.
Онлайн-табло, Рощино.
Ранее сообщалось, что Шереметьево и Внуково продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. При этом обстановка в терминалах остается спокойной.