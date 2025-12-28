Суровые морозы отступили, а тепла все нет: Красновишерск продолжает замерзать

У жителей Красновишерска батареи по-прежнему холодные.
В Красновишерске (Пермский край) три ключевые котельные продолжают работать на пониженных параметрах. Из-за этого часть города остается без полноценного теплоснабжения. О критической ситуации на объектах № 1, 2 и 11 сообщила окружная администрация.
Причиной сбоя стали последствия аномальных 40-градусных морозов, которые привели к износу оборудования и авариям на линиях. «В условиях сниженных параметров работают котельные номер 1, 2 и 11. ООО “Теплосети” сегодня (27 декабря — прим. URA.RU) занимается устранением порыва на сетях в поселке Нефтяники, ремонтом котла в котельной № 11 и проводит ремонтные работы в котельной № 1», — написано на странице мэрии городского округа. По прогнозам коммунальщиков, восстановительные работы на тепловых узлах города продлятся как минимум до вечера 28 декабря.
Местные жители в социальных сетях заявляют о более масштабном кризисе, чем признают официальные лица. По словам горожан, проблемы с отоплением затронули и другие котельные, не упомянутые в сводке. В некоторых многоквартирных домах температура воздуха в жилых комнатах опустилась до отметки +12 градусов. Ресурсные организации перевели ремонтные бригады на усиленный режим работы.
Ситуацию взяла под контроль прокуратура. URA.RU уже писало, что в домах местных жителей температура резко упала в ночь на 24 декабря. Утром власти заявили, что работа котельных полностью восстановлена, однако фактическая подача тепла потребителям так и не возобновилась. Мэр Красновишерска Анна Мельчарик публично возложила ответственность за ЧП на самих горожан и получила отклик в виде множества негативных комментариев.