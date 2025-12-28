Суровые морозы отступили, а тепла все нет: Красновишерск продолжает замерзать

Причиной сбоя стали последствия аномальных 40-градусных морозов, которые привели к износу оборудования и авариям на линиях. «В условиях сниженных параметров работают котельные номер 1, 2 и 11. ООО “Теплосети” сегодня (27 декабря — прим. URA.RU) занимается устранением порыва на сетях в поселке Нефтяники, ремонтом котла в котельной № 11 и проводит ремонтные работы в котельной № 1», — написано на странице мэрии городского округа. По прогнозам коммунальщиков, восстановительные работы на тепловых узлах города продлятся как минимум до вечера 28 декабря.