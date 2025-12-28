«Астон Вилла» переиграла «Челси» со счётом 2:1, оформив 11-ю победу подряд

Для «Астон Виллы» это 11-я подряд победа во всех турнирах: восемь матчей выиграно в премьер-лиге и три в Лиге Европы. Благодаря серии удачных матчей команда поднялась на третье место в турнирной таблице с 39 очками, в то время как «Челси» остался на пятой позиции с 29 баллами.
В следующем туре, который состоится 30 декабря, «Астон Вилла» отправится на выезд к лидеру чемпионата «Арсеналу», а «Челси» встретится дома с «Борнмутом».
Ранее стало известно, что калининградский футбольный клуб «Балтика» не сможет регистрировать новых игроков в зимнее трансферное окно. Запрет связан с финансовой задолженностью клуба. «Балтика», которая в этом сезоне дебютирует в Российской Премьер-лиге, успешно выступает в чемпионате. После 18 туров калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице, опережая такие гранды, как московские «Спартак» и «Динамо».
