«Астон Вилла» переиграла «Челси» со счётом 2:1, оформив 11-ю победу подряд

Для «Астон Виллы» это 11-я подряд победа во всех турнирах: восемь матчей выиграно в премьер-лиге и три в Лиге Европы. Благодаря серии удачных матчей команда поднялась на третье место в турнирной таблице с 39 очками, в то время как «Челси» остался на пятой позиции с 29 баллами.