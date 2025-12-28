В МИД Сирии рассказали, почему РФ не стала помогать Асаду при перевороте

Сирийские повстанцы убедили Россию не вступаться за экс-президента республики Башара Асада. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил глава МИД страны Асаад Хасан аш-Шибани в беседе с Al Majalla.
Еще в начале 2024 года повстанцы столкнулись со сложным выбором. Иран больше не оказывал поддержку бывшему лидеру государства, однако Россия по-прежнему была активна.
— Мы разговаривали с очень высокопоставленным лицом. Я не буду называть его имени, но у меня было ощущение, будто я разговариваю напрямую с президентом, — рассказал он.
По его словам, Москва серьезно восприняла сообщение, что из-за свержения режима Асада России не придется выводить войска из Сирии, уточнили в издании.
24 декабря аш-Шейбани на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что отношения Сирии и России выходят на новый этап.
При этом администрация арабской республики обратилась к Владимиру Путину с требованием выдать экс-главу государства Башара Асада для судебного разбирательства в Дамаске.
По данным The Guardian, Асад обучается офтальмологии и русскому языку. Политик увлекается медициной. Источник добавил, что экс-лидеру «деньги явно не нужны».