В Москве конфликт рабочих на стройке обернулся смертью: дело передали в СК

По словам юноши, продолжительное время его жизнь была подвержена жестокому обращению. Мать и ее сожитель избивали, оскорбляли и угрожали подростку, часто без видимой причины. Множество раз его выгоняли из дома, в том числе и в мороз, рассказал пострадавший. В ноябре произошел очередной подобный случай — мать снова выставила подростка за дверь.