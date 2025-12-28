В Москве конфликт рабочих на стройке обернулся смертью: дело передали в СК

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подготовить подробный доклад по уголовному делу об убийстве, совершенном на одной из строек Москвы. Об этом информирует Telegram-канала СК РФ.
«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.
Согласно сообщению ведомства, основанному на данных из социальных сетей, на одной из московских строек возник конфликт между рабочими-мигрантами из-за денежных расчетов. В ходе разбирательства было применено холодное оружие, из-за чего погиб один человек.
Как сообщает Следственный комитет РФ, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Накануне в подмосковном Королеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких ножевых ранений. Как сообщили в областном главке МВД, о происшествии в правоохранительные органы сообщили из больницы.
Кроме этого, после жалобы 16-летнего жителя Кисловодска на домашнее насилие и унижения глава СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.
По словам юноши, продолжительное время его жизнь была подвержена жестокому обращению. Мать и ее сожитель избивали, оскорбляли и угрожали подростку, часто без видимой причины. Множество раз его выгоняли из дома, в том числе и в мороз, рассказал пострадавший. В ноябре произошел очередной подобный случай — мать снова выставила подростка за дверь.
Ранее сирота из Башкирии через социальную сеть обратилась к Бастрыкину с заявлением о нарушении ее жилищных прав. Как выяснило следствие, причиной многолетней проблемы стало бездействие местных властей: женщину не поставили на жилищный учет в установленный срок.
Тогда дальнейшие попытки женщины, которая с детства росла без родителей, исправить ситуацию — от подачи документов до жалоб в надзорные органы — систематически блокировались, оставив ее без законного жилья. Позднее следственное управление СК по Башкирии начало проверку и возбудило уголовное дело.