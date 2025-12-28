Четыре авиакомпании России сообщили об отмене и задержке рейсов: информация для пассажиров

Авиакомпания «Россия» также объявила о частичной отмене рейсов.
В связи с введением временных ограничений на выполнение полетов в районе аэропорта Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» приступила к пересмотру графика вылетов. О корректировке расписания рейсов также сообщили авиакомпании «Победа», «Россия» и Nordwind, затронуты перелеты из московского аэропорта Шереметьево.
Как уточнили в Росавиации, аэропорты Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку воздушных судов по мере согласования с уполномоченными органами. Какие экстренные меры поддержки предложили пассажирам — в материале URA.RU.
Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Nordwind сообщили о внесении изменений в расписание рейсов в связи с временными ограничениями на работу московского аэропорта Шереметьево. Как уточнили в Росавиации, аэропорты Шереметьево и Внуково осуществляют прием и отправку воздушных судов «по согласованию с соответствующими органами».
«Аэрофлот».
По данным «Аэрофлота», 27 декабря перевозчик продолжает вынужденно изменять расписание полетов из ‑за действующих временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево и ряда других регионов России. Корректировки включают перенос времени вылета и отмену части рейсов, говорится в сообщении компании в ее telegram-канале.
«Победа».
Авиакомпания «Победа» проинформировала о задержках вылетов ряда рейсов «в связи с временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области». Часть воздушных судов, следовавших в Москву, была направлена на запасные аэродромы — в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород, Саратов и Самару. В компании пояснили, что перелет рейсов, отправленных на запасные аэродромы, не входящие в московский авиаузел, в столицу будет осуществлен после получения разрешения на посадку в московских аэропортах.
Nordwind.
В Nordwind сообщили, что из ‑за ограничений полетов в районе аэропорта Шереметьево 27 декабря были задержаны рейсы N4−062 Казань — Москва, N4−3685 Москва — Утапао, N4−2065 Москва — Уфа, N4−2115 Москва — Новосибирск, N4−062 Казань — Москва (повторный рейс), N4−059 Москва — Казань, N4−753 Казань — Новокузнецк, а 28 декабря — рейсы N4−2066 Уфа — Москва, N4−2116 Новосибирск — Москва и N4−754 Новокузнецк — Казань.
«Россия».
Авиакомпания «Россия» также объявила о частичной отмене рейсов и переносе времени вылета части рейсов «в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево». Некоторые борта, направлявшиеся в Москву, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самаре и Нижнем Новгороде.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о задержке четырех рейсов из Санкт-Петербурга в Москву в аэропорту Пулково. Кроме того, по данным издания «Регион 64», в аэропорту Самары задержаны 14 рейсов, в аэропорту Саратова — два. В авиакомпании Uzbekistan Airways уточнили, что три рейса из Ташкента, Намангана и Ферганы были перенаправлены в Минск и Уфу из ‑за ограничений в аэропорту Внуково.
В пресс-службе Шереметьево сообщили об отмене двух рейсов в промежутке с 17:00 до 19:30. Еще три рейса аэропорт принял в качестве запасного аэродрома, а 14 рейсов были направлены на запасной аэродром.
Меры поддержки для пассажиров.
Авиакомпания «Аэрофлот» 27 декабря объявила о введении дополнительных мер поддержки для пассажиров в московском аэропорту Шереметьево, а также в аэропортах вынужденной посадки. Об этом информирует пресс-служба перевозчика.
В столичном аэропорту пассажирам задержанных и отмененных рейсов предоставляются бесплатная бутилированная вода и сэндвичи, а также доступны онлайн-сервисы, позволяющие ускорить переоформление и возврат авиабилетов. «Если ваш рейс отменен или задержан, обратите внимание на сигнальные синие флаги, размещенные в зонах ожидания, у лент выдачи багажа, касс и окон оперативного обслуживания», — говорится в сообщении".
На данных флаерах содержится значимая для пассажиров информация о пунктах выдачи бесплатной питьевой воды, местах получения багажа с отмененных рейсов, а также размещены QR-коды, позволяющие воспользоваться онлайн-сервисами для ускоренного переоформления или возврата билетов без личного обращения в кассы.
В компании уточнили, что пассажирам, обращающимся в кассы и офисы оперативного обслуживания в аэропорту, сотрудники наземных служб, как и прежде, предоставляют бесплатные сэндвичи и воду на время ожидания. Для пассажиров рейсов с задержкой заявлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами авиакомпании.