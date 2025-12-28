Четыре авиакомпании России сообщили об отмене и задержке рейсов: информация для пассажиров

Авиакомпания «Победа» проинформировала о задержках вылетов ряда рейсов «в связи с временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Москвы и Московской области». Часть воздушных судов, следовавших в Москву, была направлена на запасные аэродромы — в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород, Саратов и Самару. В компании пояснили, что перелет рейсов, отправленных на запасные аэродромы, не входящие в московский авиаузел, в столицу будет осуществлен после получения разрешения на посадку в московских аэропортах.