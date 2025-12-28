Во Внуково и Шереметьево задержали более 270 рейсов

По данным РИА Новости, во Внуково ограничения начали действовать в 15:59 по московскому времени, в Шереметьево — с 17:06. В обоих аэропортах режим работы вернулся к штатному примерно к полуночи. На этом промежутке времени часть бортов перенаправили в другие воздушные гавани, чтобы избежать скопления самолетов в зоне ожидания и на перроне. Авиакомпании оперативно перестраивали расписание и предложили пассажирам варианты перебронирования.