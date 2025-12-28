Во Внуково и Шереметьево задержали более 270 рейсов

Авиакомпании оперативно перестраивали расписание и предложили пассажирам варианты перебронирования.
Более 270 рейсов задержали на прилет и вылет в московских аэропортах Внуково и Шереметьево за время действия ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Это следует из данных онлайн-табло аэропортов. По той же информации, 69 самолетов ушли на запасные аэродромы, еще 42 рейса авиакомпании отменили.
«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены строго в соответствии с действующими регламентами и рекомендациями уполномоченных органов. Все решения принимались с приоритетом обеспечения безопасности пассажиров и экипажей», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
По данным РИА Новости, во Внуково ограничения начали действовать в 15:59 по московскому времени, в Шереметьево — с 17:06. В обоих аэропортах режим работы вернулся к штатному примерно к полуночи. На этом промежутке времени часть бортов перенаправили в другие воздушные гавани, чтобы избежать скопления самолетов в зоне ожидания и на перроне. Авиакомпании оперативно перестраивали расписание и предложили пассажирам варианты перебронирования.
Представители Внуково и Шереметьево отметили, что в терминалах сохранялась спокойная обстановка, конфликтных ситуаций с пассажирами не фиксировали. Аэропорты заявили, что предоставляли ожидающим людям услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Пассажирам, чьи рейсы задержали, организовали доступ к стойкам регистрации и информации, обеспечили работу зон ожидания и питания, при длительных задержках авиакомпании решали вопросы размещения в гостиницах. Информация об изменениях вылетов и прилетов обновлялась на табло и на сайтах аэропортов в режиме реального времени.