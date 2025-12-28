Россиянам рассказали о рабочих днях на 2026 год: шестидневных недель не будет

Наступающий год в России пройдёт без шестидневных рабочих недель, однако в 2027 м ситуация слегка изменится. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»), передает ТАСС.
«2026 год будет сбалансированным и достаточно благоприятным для работающих по соотношению рабочих и выходных и праздничных дней.», — рассказала Бессараб.
Она уточнила, что в следующем году не предусмотрено ни одной шестидневной рабочей недели. Общее число рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118, не считая ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней.
Кроме этого, по словам министра финансов Антона Силуанова, в предстоящем 2026 году планируется индексация социальных пособий, доходов от труда и пенсионного обеспечения для определенных категорий россиян. Однако не стоит забывать о правилах безопасности на новогодних каникулах. По уточнениям юриста Ивана Соловьева, неправильное использование петард и фейерверков чревато получением штрафа до 20 тыс. рублей.