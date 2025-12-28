Композитор, поэт и драматург Александр Мерлин скончался на 101-м году жизни

Жизненный путь Мерлина был тесно связан с Ленинградом, где в годы блокады он служил в отряде самообороны. В 1943 году композитор был призван в Красную Армию, служил на Дальнем Востоке и принимал участие в боевых действиях против Японии в 1945 году.
Александр Мерлин оставил яркий след в искусстве как автор более трёх тысяч музыкальных произведений. Его песни исполняли такие звёзды, как Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль и Михаил Боярский. В соавторстве с режиссёром Александром Белинским он создал пьесы для театров Санкт-Петербурга и Москвы.
Генконсульство Российской Федерации выразило глубокие соболезнования родным и близким покойного.
