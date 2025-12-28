Ричмонд
Композитор, поэт и драматург Александр Мерлин скончался на 101-м году жизни

В возрасте 101 года скончался композитор, драматург и ветеран Великой Отечественной войны Александр Юльевич Мерлин. Последние годы жизни он провёл в немецком Мюнхене. О его смерти 27 декабря сообщила пресс-служба Генерального консульства России в Бонне.

Источник: Life.ru

Жизненный путь Мерлина был тесно связан с Ленинградом, где в годы блокады он служил в отряде самообороны. В 1943 году композитор был призван в Красную Армию, служил на Дальнем Востоке и принимал участие в боевых действиях против Японии в 1945 году.

Александр Мерлин оставил яркий след в искусстве как автор более трёх тысяч музыкальных произведений. Его песни исполняли такие звёзды, как Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль и Михаил Боярский. В соавторстве с режиссёром Александром Белинским он создал пьесы для театров Санкт-Петербурга и Москвы.

Генконсульство Российской Федерации выразило глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ранее Life.ru сообщал о трагической вести из Саратова. На 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны и войны с Японией Григорий Иванович Тихонов. В январе 1943 года он был призван в армию, принимал участие в войне с Японией в 1945 году и продолжал службу до 1950 года в различных воинских частях. После завершения службы он работал водителем и активно участвовал в ветеранском движении. Григорий Иванович был удостоен ряда государственных наград, включая орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», а также медали «За Победу над Японией» и «За Победу над Германией». В 2025 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин муниципального образования “Город Саратов”.

