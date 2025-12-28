Мурашко рассказал, кому стоит отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

«Есть люди, у которых есть заболевания, для них алкоголь вообще опасен. Поэтому делать себе поблажку даже на Новый год нельзя. Это люди с нарушением (сердечного) ритма, люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, есть ряд заболеваний онкологических. Здесь нужно четко помнить, что даже праздничный повод не должен быть исключением для людей, имеющих такие проблемы. Как правило, эти люди потом, к сожалению, поступают в больницы», — рассказал Мурашко.