Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки

Аэропорт работает в условиях ограничений.
В аэропорту Внуково был задержан рейс, на борту которого должны были вылететь в Якутск 32 участника Кремлевской елки. В период ожидания вылета пассажирам были предоставлены комфортные условия: горячее питание, питьевая вода и все необходимые удобства. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Сегодня в нашем аэропорту особые гости — 32 юных участника Кремлевской елки и шесть сопровождающих их взрослых. Несмотря на задержку их рейса в Якутск, мы обеспечили всех необходимым: горячим питанием и питьевой водой, а также надувными матрасами», — сообщается в telegram-канале аэропорта.
Помимо услуг для участников Кремлевской елки, в терминале доступны зоны отдыха с походными матрасами, игровые пространства для детей, комната матери и ребенка, медпункт, зарядные станции, фонтанчики с водой. Также работают магазины и кафе.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково действуют временные ограничения на использование воздушного пространства. Рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами.