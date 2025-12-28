Во Внуково задержали рейс участников Кремлевской елки

В аэропорту Внуково был задержан рейс, на борту которого должны были вылететь в Якутск 32 участника Кремлевской елки. В период ожидания вылета пассажирам были предоставлены комфортные условия: горячее питание, питьевая вода и все необходимые удобства. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.