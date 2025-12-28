Ричмонд
Bild: Переговоры Трампа и Зеленского не принесут желаемого результата

Встреча американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского не даст результата. Такое мнение выразил эксперт по вопросам безопасности Питер Нойман в разговоре с Bild.

— Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является его основной геополитической целью, — отметил он.

Нойман добавил, что именно это и станет причиной, по которой переговоры не будут успешными. Кроме того, глава Белого дома не рассматривает Зеленского как равного себе человека.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* заявил, что переговоры с Россией необходимы, без них невозможно разрешить конфликт. Он считает лучшим временем для этого февраль 2026 года.

Президент Украины, в свою очередь, озвучил 20 пунктов мирного плана, который будет обсуждаться на переговорах в Соединенных Штатах Америки.

По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, стороны переговоров по решению украинского конфликта в настоящее время работают над четырьмя итоговыми документами.

*Включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

