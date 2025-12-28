Ветврач рассказал, как помочь питомцам пережить новогоднюю ночь с салютами

«Звуки петард и вспышки света для них — это эволюционно связанные с бедствием сигналы, напоминающие грозу, камнепады или вулканические извержения — угрозы жизни и опасности. Поэтому часто в эти праздники питомцы теряются: собачка на поводке, испугавшись взрыва, сорвалась и убежала. Страх затуманивает разум, и животное может заблудиться или получить травму», — предупреждает эксперт.
Чтобы минимизировать риск, с собаками в праздники лучше сократить прогулки, использовать прочный поводок и шлейку, не отпускать далеко. В случае паники — взять на руки или обнять животное, чтобы помочь ему пережить стресс. А при сильном испуге лучше не вытаскивать на улицу, чтобы избежать травм — ожогов или попадания петард. Есть случаи, когда животные проглатывают петарды или получают ожоги. Особенно опасны сбрасываемые с балконов петарды, которые могут попасть прямо в животное или человека.
Михаил Шеляков.
Врач-ветеринар.
Что касается домашних животных, то страдают также коты и птицы, так как громкие звуки вызывают сильный стресс. Для адаптации рекомендуется заранее включать на минимальной громкости звуки салютов, постепенно увеличивая, чтобы животное привыкало. Но это не всегда помогает, поскольку реальные взрывы вызывают сильный испуг. Лучше всего защитить питомца плотными шторами и включить белый шум — так звуки и вспышки станут менее заметны.
«Также можно заранее подготовить успокоительные средства по рекомендации ветеринара: препараты, глицин или другие седативные, специально предназначенные для животных. Не рекомендуется самостоятельно прописывать лекарства: обязательно консультируйтесь с ветеринаром, чтобы выбрать безопасный и эффективный вариант», — посоветовал ветврач.
Помимо медикаментов, важна близость и поддержка. Пережить ночь лучше всего вместе, в обнимку, создавая максимально тёплую и спокойную атмосферу. Можно подготовить любимые игрушки, вкусную еду и воду для питомцев, чтобы отвлечь их. В случае сильного волнения — присутствие хозяина способствует снижению стресса.
«Следует помнить, что сильные стрессовые ситуации могут спровоцировать у животных серьёзные болезни, например, идиопатический цистит у кошек или обострение существующих заболеваний у собак. Недооценка этого фактора опасна — стресс может иметь тяжёлые последствия для их здоровья и даже жизни», — заключил специалист.
Главное — быть рядом со своими питомцами, проявлять любовь, заботу и терпение. Лекарства — важное средство, но любовь и спокойствие играют ключевую роль.
