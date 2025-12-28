Врач Мясников раскритиковал россиян за отказ от приема статинов из-за алкоголя

Особенно важным это предупреждение, по его словам, становится накануне новогодних праздников. Мясников напомнил, что прекращать приём статинов из-за употребления алкоголя не нужно. Он призвал россиян прислушиваться к рекомендациям своих врачей, а не к сомнительным советам из интернета, отметив, что постоянные дискуссии на эту тему приводят его к эмоциональному выгоранию.