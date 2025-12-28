Врач Мясников раскритиковал россиян за отказ от приема статинов из-за алкоголя

Известный врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался о пациентах, которые отказываются принимать статины. В эфире программы «О самом главном» он назвал таких людей «антистатиночниками» и заявил, что именно они несут ответственность за инфаркты и инсульты, которых можно было бы избежать.
По словам Мясникова, многие прислушиваются к советам непрофессиональных блогеров или, как он выразился, «врачей преступников», которые отговаривают пациентов от жизненно важных препаратов.
«На их совести потом инсульты, инфаркты и трупы», — подчеркнул доктор, добавив, что попытки лечиться самостоятельно часто заканчиваются трагедией.
Особенно важным это предупреждение, по его словам, становится накануне новогодних праздников. Мясников напомнил, что прекращать приём статинов из-за употребления алкоголя не нужно. Он призвал россиян прислушиваться к рекомендациям своих врачей, а не к сомнительным советам из интернета, отметив, что постоянные дискуссии на эту тему приводят его к эмоциональному выгоранию.
Статины — это группа лекарств, которые снижают уровень «плохого» холестерина и замедляют развитие атеросклероза. Эти препараты считаются основой медикаментозной профилактики инфарктов и инсультов у людей с сердечно сосудистыми заболеваниями.
Ранее KP.RU сообщил, что врач Мясников сделал признание. Он рассказал, что тоже совершал ошибки, например, отправлял пациентов с болью в груди домой.