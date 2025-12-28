Сильный ветер в Финляндии сдул два самолета в сугроб

Два воздушных судна сошли с рулежной дорожки в сугроб из-за сильных порывов ветра в финском аэропорту Киттиля в Лапландии. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Helsingin Sanoma.
В результате произошедшего никто не пострадал. Из-за непогоды в стране отключают электроэнергию. Так, без электричества остались более 170 тысяч домохозяйств.
Всего отключения были зафиксированы более чем в 200 муниципалитетах.
