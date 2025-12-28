Депутат Бессараб: 2026 год будет без шестидневных рабочих недель

Парламентарий пояснила, что в 2027 году шестидневная неделя предварительно появится из ‑за переноса выходных на ноябрьские праздники. По ее словам, с 4 по 7 ноября граждане смогут отдыхать четыре дня подряд, а затем отработают один дополнительный день — в субботу, 13 ноября. При этом итоговый производственный календарь на 2027 год утвердят только в конце 2026 года, после официального опубликования всех постановлений правительства о переносе выходных.