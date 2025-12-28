Депутат Бессараб: 2026 год будет без шестидневных рабочих недель

В 2026 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 дней отдыха.
В 2026 году россиянам не придется ни разу работать шесть дней подряд — в производственном календаре не запланировано ни одной шестидневной рабочей недели. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, в 2027 году ожидается только одна такая неделя — в ноябре, когда рабочей станет суббота 13 числа.
«2026 год будет сбалансированным и достаточно благоприятным для работающих по соотношению рабочих и выходных и праздничных дней. В предстоящем году не планируется ни одной шестидневной рабочей недели», — сказала Бессараб в беседе с ТАСС. Она уточнила, что в 2026 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, включая выходные и праздники.
Парламентарий пояснила, что в 2027 году шестидневная неделя предварительно появится из ‑за переноса выходных на ноябрьские праздники. По ее словам, с 4 по 7 ноября граждане смогут отдыхать четыре дня подряд, а затем отработают один дополнительный день — в субботу, 13 ноября. При этом итоговый производственный календарь на 2027 год утвердят только в конце 2026 года, после официального опубликования всех постановлений правительства о переносе выходных.
Новогодний период отдыха в сезоне 2025−2026 годов установлен с 31 декабря по 11 января включительно. В январе предусмотрено 16 нерабочих дней и 15 рабочих дней, что при пятидневной рабочей неделе составляет 120 рабочих часов. В предновогодний период 2025 года для россиян установлен следующий режим работы и отдыха: 30 декабря сохранит статус обычного рабочего дня, тогда как 31 декабря будет объявлен нерабочим днем.