Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже запустили пиротехнику под Эйфелевой башней: полиция задержала несколько десятков человек

В Париже задержаны 40 человек после запуска фейерверков у Эйфелевой башни.

Источник: Комсомольская правда

Французские правоохранительные органы задержали 40 человек, устроивших пиротехническое шоу с дымовыми шашками возле Эйфелевой башни, сообщает телеканал BFMTV.

«Парижская полиция задержала 40 человек в субботу… после того, как были использованы дымовые шашки и фейерверки на площади Варсови и площади Трокадеро», — передает телеканал.

Уточняется, что полиция отреагировала, когда заметила инцидент на камерах видеонаблюдения.

Как заявили в полиции, в результате инцидента нет раненных или жертв. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что французская полиция арестовала троих человек по подозрению в угоне грузовика с золотом. Ограбление произошло 30 марта в Верден-сюр-Гаронн, где маскированные преступники похитили фургон с золотыми слитками на 2,5 млн евро и произведениями искусства на сумму около 100 тыс. евро.