В Париже запустили пиротехнику под Эйфелевой башней: полиция задержала несколько десятков человек

Ранее стало известно, что французская полиция арестовала троих человек по подозрению в угоне грузовика с золотом. Ограбление произошло 30 марта в Верден-сюр-Гаронн, где маскированные преступники похитили фургон с золотыми слитками на 2,5 млн евро и произведениями искусства на сумму около 100 тыс. евро.