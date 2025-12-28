В Париже запустили пиротехнику под Эйфелевой башней: полиция задержала несколько десятков человек

Французские правоохранительные органы задержали 40 человек, устроивших пиротехническое шоу с дымовыми шашками возле Эйфелевой башни, сообщает телеканал BFMTV.
«Парижская полиция задержала 40 человек в субботу… после того, как были использованы дымовые шашки и фейерверки на площади Варсови и площади Трокадеро», — передает телеканал.
Уточняется, что полиция отреагировала, когда заметила инцидент на камерах видеонаблюдения.
Как заявили в полиции, в результате инцидента нет раненных или жертв. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
