В 2026 году в России не запланировано ни одной шестидневной рабочей недели

Депутат подчеркнула, что предстоящий год будет сбалансирован по соотношению рабочих и выходных дней. Всего запланировано 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней, без учёта стандартного 28-дневного отпуска. По её словам, в 2027 году ситуация изменится: возможна одна шестидневная неделя, когда суббота, 13 ноября, станет рабочей из-за длинного отдыха в начале месяца.
Парламентарий напомнила, что окончательный документ с уточнением праздничных и выходных дней на 2027 год выйдет лишь в конце 2026 года.
Ранее сообщалось, что в декабре россияне могут получить зарплату раньше обычного из-за праздничных дней в январе. Как отмечал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьёв, в последние недели года работодатели стремятся закрыть все расчёты, чтобы не переносить выплаты на следующий месяц. Многие сотрудники получают сразу аванс за декабрь, зарплату за ноябрь и основную часть за декабрь, а также премии, если они предусмотрены. При этом досрочные выплаты для тех, у кого даты начисления приходятся на рабочие дни после новогодних праздников, остаются на усмотрение работодателя.
