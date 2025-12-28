Путин: Военным есть чем порадовать россиян по ситуации в зоне спецоперации

У военных есть позитивные результаты, о которых можно доложить гражданам в рамках спецоперации. Об этом в субботу, 27 декабря, заявил президент России Владимир Путин.
Президент провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск. После глава государства заслушал доклад об обстановке на фронте.
—Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан. Высокие темпы наступления воинских частей группировки «Восток» позволяют продвигаться вперед, — цитирует российского лидера Life.ru.
Путин также отметил, что умные западные политики предлагают Украине хорошие условия по завершению конфликта с Россией, но Киев не хочет их принимать.
Глава государства также подчеркнул, что с учетом темпов наступления войск ВС РФ заинтересованность Москвы в выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых территорий сводится к нулю.
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что бойцам удалось освободить сразу два города: Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой Народной Республике.