Стало известно, кому в Новый год следует воздержаться от алкоголя

Пациентам с аритмией, болезнями печени и онкологией алкоголь противопоказан, и даже в праздник им не следует делать себе поблажек. Об этом проинформировал глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Здесь нужно четко помнить, что даже праздничный повод не должен быть исключением для людей, имеющих такие проблемы. Как правило, эти люди потом, к сожалению, поступают в больницы», — рассказал Мурашко.
По словам главного диетолога Антонины Стародубовой, чтобы не переесть в новогоднюю ночь следует использовать маленькие порции, а также 31 декабря позавтракать и пообедать.
На днях депутат Светлана Бессараб рассказала, что рабочий календарь на 2026 год сбалансирован, шестидневных недель не будет.
В свою очередь юрист Артемий Семченков напомнил о штрафах за несоблюдение правил запуска фейерверков в новогоднюю ночь.