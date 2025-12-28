Власти Иркутска сообщили о работах по усиленной очистке дорог от колейности

«Вижу нарекания иркутян по вопросам состояния дорог и тротуаров. Да, на многих улицах есть колеи, накаты после снегопада. Грейдирование — процесс не быстрый. Дорожные службы сначала чистят магистральные дороги, затем второй и третьей категории. Поручил усилить работу в выходные ипраздничные дни. Прошу отнестись с пониманием», — прокомментировал Руслан Болотов.