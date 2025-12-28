Власти Иркутска сообщили о работах по усиленной очистке дорог от колейности

IrkutskMedia, 28 декабря. Уборку дорог и вывоз снега усилили в эти выходные в Иркутске. Мэр города Руслан Болотов вместе с главами профильных комитетов и муниципального предприятия проверили ход работ в Октябрьском и Правобережном округах.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, на улице Ширямова с утра в субботу были задействованы трактор, погрузчик и четыре самосвала. Рабочие устраняли колейность, чистили проезжую часть от снега.
«Днем стараемся работать на магистралях. Здесь есть возможность маневра, минимально создаем неудобства водителям. На узкие улицы выходим в ночные часы. Большая просьба к владельцам автотранспорта не оставлять машины на обочинах, чтобы повысить качество уборки», — отметил мастер дорожного содержания Октябрьского подразделения МУП «Иркутскавтодор» Роман Козыренко.
Ежедневно на полигон вывозят 2−3 тысячи тонн снега. В ночь с пятницы на субботу работы велись на улицах Лопатина, Напольная, Красноказачья, Старо-Кузьмихинская, Багратиона и в других местах. С начала сезона вывезено более 25 тысяч тонн.
«Основная задача на сегодня — устранять накаты и колеи, на это направлены основные силы и средства. Особое внимание уделяем ручной и механизированной очистке тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. В случае необходимости выходим на дополнительное прометание. В круглосуточном режиме работают 80 единиц техники, порядка 150 рабочих», — пояснил руководитель «Иркутскавтодор».
Руслан Болотов в хоте проверки акцентировал внимание специалистов на качество содержания территорий, которые прилегают к соцобъектам, особенно к учреждениям здравоохранения. Градоначальник также отметил, что нужно отдельно прометать дорожки, скамейки, исправно вести сбор мусора.
«Вижу нарекания иркутян по вопросам состояния дорог и тротуаров. Да, на многих улицах есть колеи, накаты после снегопада. Грейдирование — процесс не быстрый. Дорожные службы сначала чистят магистральные дороги, затем второй и третьей категории. Поручил усилить работу в выходные ипраздничные дни. Прошу отнестись с пониманием», — прокомментировал Руслан Болотов.
Напомним, в столице Приангарья в усиленном режиме продолжается уборка территорий после сильного снегопада. По информации Иркутского УГМС, 18 декабря порывы ветра достигали 25 м/с. Тогда за сутки выпало 8 мм осадков — это составило 133% от нормы второй декады декабря.