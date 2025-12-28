Чем запомнился в Свердловской области 2025 год

Самым громким судебным процессом в уходящем году было, несомненно, уголовное дело экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова. Коммунальное ведомство он возглавлял с 2011 года, был одним из самых авторитетных руководителей в областном правительстве. Общий же стаж его работы во власти составлял более двух десятилетий. В январе Николай Борисович покинул должность, а вскоре был обвинён по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Бывшему чиновнику грозило до 15 лет лишения свободы. Но в ходе следствия Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 4 410 000 рублей. (Знающие люди говорят, что легко отделался.) Впрочем, дело Николая Смирнова — лишь вершина айсберга. За год в разработку силовиков попало не менее двух десятков руководителей регионального и муниципального уровней — из ЖКХ, сфер общественного транспорта, строительства и других «прибыльных» отраслей.