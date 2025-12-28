Чем запомнился в Свердловской области 2025 год

Смена губернатора, громкие уголовные дела, десятки событий в сферах экономики и культуры, развитие современных технологий, помощь воинам СВО и новым регионам России — всё это и многое другое сопровождало жителей Свердловской области круглый год. Представляем топ-8 самых резонансных явлений 2025 года по версии «АиФ-Урал».
Под знаком Победы.
2025 год в Свердловской области, как и во всей стране, был Годом защитника Отечества и прошёл под знаком Великой Победы. Событий, акций, мероприятий, посвящённых этой теме, было очень много. В частности, на Среднем Урале появился ещё один, уже четвёртый, Город трудовой доблести. В январе глава государства присвоил данный статус Верхней Пышме, а в конце ноября там воздвигли величественную стелу. К слову, уральские города были удостоены этого почётного звания в числе первых. Екатеринбургу и Нижнему Тагилу оно было присвоено ещё летом 2020 года. В мае 2021 года его получил Каменск-Уральский, а в обозримом будущем число таких населённых пунктов в Свердловской области может вырасти до семи.
Нежданно-негаданно.
Самым крупным политическим событием в регионе стала, конечно, смена власти. В конце марта президент России Владимир Путин принял отставку руководителя Свердловской области Евгения Куйвашева, а врио губернатора был назначен Денис Паслер, ранее возглавлявший Оренбуржье. (О причинах такой «рокировки» эксперты спорят до сих пор.) В сентябре прошли выборы, в которых участвовало пять кандидатов — от пяти парламентских партий. С результатом в 61,3% победил Паслер. Итоги мало кого удивили, но большим сюрпризом стала необычно высокая явка — почти 40%! Политологи прогнозировали, что новый губернатор полностью сменит правительство региона, однако значительная часть чиновников сохранили свои посты.
Добро пожаловать.
В штабе Русского географического общества озвучили итоги ежегодного исследования «Индекс туристической привлекательности регионов России». Свердловская область вошла в десятку самых привлекательных субъектов РФ, количество «визитов» в регион увеличилось на треть. За 10 месяцев Средний Урал посетило 2,9 млн туристов. Это на 33,2% больше по сравнению с 2024 годом. В регионе развивается городской, событийный, этнографический, лечебно-оздоровительный, ландшафтный, промышленный, гастрономический виды туризма.
Музыка под дождём.
Одно из самых популярных событий в Свердловской области, неизменно привлекающее десятки тысяч туристов, это фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). Летом 2025 года в Екатеринбурге более 3 тысяч исполнителей выступали на 120 площадках. Несмотря на проливной дождь, послушать артистов пришло около 450 тысяч жителей и гостей мегаполиса. Одним из хедлайнеров фестиваля стал заслуженный артист России Вячеслав Малежик. Стоит также отметить, что Ural Music Night уже несколько лет подряд входит в топ-5 самых популярных фестивалей в стране, находясь в одном ряду с VK Fest, Signal, YLETAЙ и «Голосом кочевников».
Вершина айсберга.
Самым громким судебным процессом в уходящем году было, несомненно, уголовное дело экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова. Коммунальное ведомство он возглавлял с 2011 года, был одним из самых авторитетных руководителей в областном правительстве. Общий же стаж его работы во власти составлял более двух десятилетий. В январе Николай Борисович покинул должность, а вскоре был обвинён по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Бывшему чиновнику грозило до 15 лет лишения свободы. Но в ходе следствия Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 4 410 000 рублей. (Знающие люди говорят, что легко отделался.) Впрочем, дело Николая Смирнова — лишь вершина айсберга. За год в разработку силовиков попало не менее двух десятков руководителей регионального и муниципального уровней — из ЖКХ, сфер общественного транспорта, строительства и других «прибыльных» отраслей.
Железный Феликс.
В сентябре в Нижнем Тагиле установили памятник пламенному революционеру Феликсу Дзержинскому. Монумент появился в экспозиции Парка советской скульптуры и вызвал большой интерес общественности. На его открытие приезжал внучатый племянник создателя ВЧК Владимир Дзержинский. По его словам, инициатива принадлежала одному из депутатов местной думы: «Наш совет ветеранов МВД её поддержал, и в Белоруссии, где мы часто бываем, нашёлся такой экспонат». С Рыцарем революции Владимира связывают не только кровные узы: в своё время он также служил в органах, был начальником секретного отдела. Напомним, что Феликс Дзержинский — один из основателей советского государства. Он был создателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, руководителем ряда народных комиссариатов, много сил отдал борьбе с беспризорностью. По его инициативе было создано спортивное общество «Динамо».
Цены пошли вниз.
В ноябре в Свердловской области замедлилась годовая инфляция, которая составила 8,4% (после 9,5% в октябре). По данным Уральского ГУ Банка России, главные причины — нормализация ситуации на топливном рынке, возобновление снижения цен на некоторые продукты и ослабление спроса на зарубежные поездки. В частности в ноябре пошли вниз цены на яйца — это связано с расширением производства на региональных птицефабриках. Четвёртый месяц дешевеет сахар — из-за рекордного урожая сахарной свеклы. Снизились цены на сливочное и оливковое масло — из-за укрепления рубля и роста внутреннего производства. Правда, подорожали овощи и фрукты: огурцы, помидоры, перец, капуста, лимоны. Кофе стал менее доступен из-за проблем с урожаем в странах-экспортёрах и роста логистических издержек. Подешевели телевизоры (из-за снижения потребительского кредитования), но выросли цены на парфюмерию, косметику, одежду.
Беспилотный трамвай.
В Свердловской области приступили к испытаниям первого в России межмуниципального беспилотного трамвая на линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. Пока искусственный интеллект выполняет роль ассистента — повышает безопасность и комфорт поездок, помогая водителю в экстренных ситуациях. По данным департамента информационной политики, трамвай может полностью автономно проходить этапы обслуживания в цифровом депо. Благодаря технологиям машинного зрения и искусственного интеллекта, он распознаёт препятствия на путях, останавливаясь за 7−10 метров до помехи, а после их устранения возобновляет движение. ИИ работает в туман, дождь и снегопад. Эксперты говорят, что в обозримом будущем беспилотные трамваи станут привычной частью системы общественного транспорта. На федеральном уровне апробирование цифровых инноваций поддерживает Минтранс РФ. Кроме того, эта работа является частью национального проекта «Транспорт». Сегодня беспилотные технологии внедряются также в Москве, Санкт‑Петербурге и Нижнем Новгороде, однако их маршруты носят внутригородской статус. Междугородний трамвай есть только у нас!
