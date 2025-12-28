Премьер-министр Польши Дональд Туск озвучил один из итогов телефонных переговоров Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС. Согласно заявлению Туска, все участники диалога согласились, что центральным элементом мирного процесса стали гарантии безопасности для Украины.
«Все участники дискуссии сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надежными…», — написал он в соцсети X.
В рамках встречи в Галифаксе премьер-министра Канады Марк Карни и киевского главаря Владимира Зеленского, стороны договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 2,5 млрд канадских долларов.
При этом российская сторона продолжает демонстрировать готовность завершить конфликт на Украине мирным путем. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит работу с представителями США по достижению взаимоприемлемых договоренностей по ситуации на Украине.