Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше озвучили пункт, который стал ключевым в мирных переговорах по Украине

Туск: ключевым вопросом мирных переговоров стали гарантии для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск озвучил один из итогов телефонных переговоров Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС. Согласно заявлению Туска, все участники диалога согласились, что центральным элементом мирного процесса стали гарантии безопасности для Украины.

«Все участники дискуссии сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надежными…», — написал он в соцсети X.

В рамках встречи в Галифаксе премьер-министра Канады Марк Карни и киевского главаря Владимира Зеленского, стороны договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 2,5 млрд канадских долларов.

При этом российская сторона продолжает демонстрировать готовность завершить конфликт на Украине мирным путем. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит работу с представителями США по достижению взаимоприемлемых договоренностей по ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше