В Германии оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз

Украина в течение ближайших 20 лет не сможет вступить в Евросоюз (ЕС), так как не будет соответствовать критериям. Такое мнение в воскресенье, 28 декабря, выразил депутат бундестага Штефан Котре.

Несмотря на это, есть вероятность, что стране удастся попасть в состав союза раньше. Такой сценарий возможен, если ЕС продолжит держать курс на конфронтацию с Москвой.

— Но это, в свою очередь, лишь ускорит процесс распада Евросоюза, — цитирует политика газета «Известия».

Ранее заместитель МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва готова юридически зафиксировать отсутствие планов по нападению на страны — участницы Евросоюза и НАТО.

Министр обороны России Андрей Белоусов также высказался о том, что объединенные вооруженные силы НАТО начали ускоренную подготовку к возможному противостоянию с Россией к началу 2030-х годов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что экс-лидер США Джо Байден еще до начала СВО утверждал, что Украина не будет входить в состав Североатлантического альянса.

