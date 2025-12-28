Россиянам назвали количество пенсионных баллов для пенсии по старости: вот какой минимум

При этом сами пенсионные баллы начисляются в зависимости от стажа и зарплаты, а их цена утверждается государством. В 2026 году один балл будет стоить 156,76 ₽, фиксированная выплата — 9 584,69 ₽ Из этого следует, что минимальная пенсия составит 14 287 ₽, а средняя — около 27 тыс. руб.