Россиянам назвали количество пенсионных баллов для пенсии по старости: вот какой минимум

Для получения пенсии по старости в России необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно достичь определенного возраста, иметь страховой стаж минимум 15 лет и 30 ИПК-баллов. Назначает такую пенсию СФР», — сказал эксперт в беседе с ТАСС.
С 1 января страховая пенсия, которую получают по старости, инвалидности или потере кормильца, вырастет на 7,6% за счет индексации, фиксированной выплаты и накопленных ИПК.
При этом сами пенсионные баллы начисляются в зависимости от стажа и зарплаты, а их цена утверждается государством. В 2026 году один балл будет стоить 156,76 ₽, фиксированная выплата — 9 584,69 ₽ Из этого следует, что минимальная пенсия составит 14 287 ₽, а средняя — около 27 тыс. руб.
