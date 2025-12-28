Биолог предупредила о генетических рисках плана Дурова по оплате ЭКО

Биолог заявила, что Дурову стоило бы для начала опубликовать свой геном для открытого анализа специалистами, чтобы потенциальные участницы программы понимали все риски. Она подчеркнула, что даже один донор может передать предрасположенность к серьёзным заболеваниям, например, к онкологии, десяткам рождённых детей. Для исключения подобных угроз необходим открытый скрининг геномов доноров.