Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биолог предупредила о генетических рисках плана Дурова по оплате ЭКО

План основателя Telegram Павла Дурова оплатить процедуру ЭКО всем женщинам, желающим использовать его сперму, подвергся критике со стороны учёного. По мнению профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, эта идея представляет собой опасный генетический эксперимент, который может негативно сказаться на здоровье будущих детей и матерей. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Источник: Life.ru

Биолог заявила, что Дурову стоило бы для начала опубликовать свой геном для открытого анализа специалистами, чтобы потенциальные участницы программы понимали все риски. Она подчеркнула, что даже один донор может передать предрасположенность к серьёзным заболеваниям, например, к онкологии, десяткам рождённых детей. Для исключения подобных угроз необходим открытый скрининг геномов доноров.

Ранее в Москве стартовала бесплатная программа ЭКО, в рамках которой используется сперма основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Миллиардер сам оплачивает участие женщин в программе, что он рассматривает как щедрый вклад в общество, стремясь помочь людям, мечтающим стать родителями.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.