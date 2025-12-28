Ричмонд
Аэропорт Охотска закрыт, рейсы из Хабаровска откладываются до 29 декабря

Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Источник: Комсомольская правда

В связи с неблагоприятными метеоусловиями и необходимостью проведения снегоочистки, ряд рейсов в Хабаровском крае изменил свой маршрут и время вылета. Аэропорт Охотска временно приостановил работу, а рейс из Хабаровска в Нелькан будет выполнен без промежуточной посадки в Николаевске-на-Амуре. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Рейс 415, который должен был вылететь 27 декабря, будет выполнен по прямому маршруту Хабаровск — Нелькан без остановки в Николаевске-на-Амуре. Это связано с низкой облачностью в районе Николаевска.

Кроме того, с 8:00 до 17:00 27 декабря аэропорт Охотска закрыт для приема и отправления воздушных судов. Причина — расчистка взлетно-посадочной полосы от снега. Все рейсы в это время отменены.

Рейсы 401 и 402, которые должны были состояться 23 декабря из Хабаровска в Охотск и обратно, перенесены на 29 декабря. Вылет из Хабаровска состоится 29 декабря в 9:20.

Информация о времени вылета рейсов 401 и 402 за 25, 26, 27 и 28 декабря будет предоставлена 29 декабря.