Аэропорт Охотска закрыт, рейсы из Хабаровска откладываются до 29 декабря

В связи с неблагоприятными метеоусловиями и необходимостью проведения снегоочистки, ряд рейсов в Хабаровском крае изменил свой маршрут и время вылета. Аэропорт Охотска временно приостановил работу, а рейс из Хабаровска в Нелькан будет выполнен без промежуточной посадки в Николаевске-на-Амуре. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".