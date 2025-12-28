Ричмонд
Итоги 2025 года: самые дорогостоящие стихийные бедствия

Названы самые дорогостоящие стихийные бедствия 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ежегодный отчет опубликовала благотворительная организация Christian Aid. На первом месте оказались пожары в Калифорнии.

Пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. Огненный шторм стал самым разрушительным в истории округа. Лесные пожары в Калифорнии принесли ущерб в размере 60 млрд долларов, а количество погибших достигло 400 человек.

На втором месте в рейтинге катастроф оказались циклоны в Южной и Юго-Восточной Азии, вызвавшие наводнения. Жертвами этой серии стихийных бедствий стали как минимум 1750 человек, а ущерб составил 25 млрд долларов.

Третью строчку заняли летние потопы в Китае. Тогда погибли не менее 30 человек, ущерб превысил 11,7 млрд долларов.

В топ-5 также вошли ураган «Мелисса» на Ямайке, Кубе и Багамах с ущербом 8 млрд долларов и неизвестным числом жертв и наводнения в Индии и Пакистане с июня по сентябрь, которые унесли жизни более 1860 человек и причинили ущерб на 5,6 млрд долларов.

Другие катастрофы, попавшие в топ-10:

  • тайфун на Филиппинах в ноябре — ущерб составил более 5 млрд долларов, погибли свыше 100 человек;
  • полугодовая засуха в Бразилии принесла убытки в 4,75 млрд долларов;
  • циклон «Альфред» в Австралии в феврале — 1,2 млрд долларов убытков;
  • тропический циклон Garance, который в феврале приблизился к островам Маврикий и Ла-Реюньон в Индийском океане — более 1 млрд долларов;
  • наводнения в Техасе в июле погубили более 135 человек и принесли ущерб в размере 1 млрд долларов.