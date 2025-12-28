Итоги 2025 года: самые дорогостоящие стихийные бедствия

В топ-5 также вошли ураган «Мелисса» на Ямайке, Кубе и Багамах с ущербом 8 млрд долларов и неизвестным числом жертв и наводнения в Индии и Пакистане с июня по сентябрь, которые унесли жизни более 1860 человек и причинили ущерб на 5,6 млрд долларов.