Власти Краснодара обязали уличных музыкантов согласовывать выступления

В документе уточняется, что в заявке должны быть указаны паспортные данные участников, название коллектива или псевдоним, жанр, репертуар, дата, время и адрес площадки. Также установлено, что в составе коллектива может быть не более шести человек, а брать плату за выступления запрещено.
Выступления разрешены с 10:00 до 21:00 мск, а с 1 марта музыкантам придётся соблюдать обязательный перерыв с 13:00 до 15:00 в соответствии с краевым законом о тишине. Запрещается использовать ненормативную лексику, проводить политическую агитацию, призывать к экстремизму и портить городское имущество.
Ранее сообщалось, что уличная певица Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, покинула Россию сразу после выхода из изолятора временного содержания. Источники сообщали, что певица и гитарист её группы вышли после третьего задержания полицией. В прошлый раз Логинову арестовали на 13 суток и оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, хотя она утверждала, что не нарушала порядок и не собирала толпу.
