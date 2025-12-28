Власти Краснодара обязали уличных музыкантов согласовывать выступления

Ранее сообщалось, что уличная певица Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, покинула Россию сразу после выхода из изолятора временного содержания. Источники сообщали, что певица и гитарист её группы вышли после третьего задержания полицией. В прошлый раз Логинову арестовали на 13 суток и оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, хотя она утверждала, что не нарушала порядок и не собирала толпу.