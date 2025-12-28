Прокуратура в Приморье привлекла к ответственности главу ЗАТО Фокино

Надзорное ведомство указало, что, несмотря на ранее объявленное предупреждение о недопустимости нарушений закона, муниципалитет не справился с ликвидацией последствий осадков. Проверка показала, что работы по содержанию дорог и благоустройству на территории округа фактически не ведутся.