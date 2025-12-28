Ричмонд
Прокуратура в Приморье привлекла к ответственности главу ЗАТО Фокино

Проверка показала отсутствие системной работы по уборке и благоустройству в округе.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура ЗАТО Фокино возбудила административное дело в отношении главы городского округа Александра Баранова по статье 12.34 КоАП РФ из‑за нарушений при содержании дорог после обильных осадков.

Об этом сообщается в Telegram‑канале «Прокуратура Приморского края». Дело связано с несоблюдением требований безопасности дорожного движения при эксплуатации улично‑дорожной сети.

Надзорное ведомство указало, что, несмотря на ранее объявленное предупреждение о недопустимости нарушений закона, муниципалитет не справился с ликвидацией последствий осадков. Проверка показала, что работы по содержанию дорог и благоустройству на территории округа фактически не ведутся.

По данным прокуратуры, у администрации ЗАТО Фокино отсутствуют необходимые силы и средства для исполнения своих полномочий, включая специализированную технику. В адрес администрации городского округа прокурор внёс представление, а ход его рассмотрения поставлен на контроль.