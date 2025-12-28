Ричмонд
Несколько десятков двойняшек родилось в Ханты-Мансийске

В родильном отделении окружной клинической больницы Ханты‑Мансийска в этом году на свет появились более двух тысяч малышей. Среди новорожденных почти 100 детей родились с помощью ЭКО, а 39 пар двойняшек принесли семьям двойное счастье, сообщили в депздраве ХМАО.

«В ОКБ Ханты‑Мансийска за год родилось 1082 мальчика и 1028 девочек. Почти 100 малышей появились с помощью ЭКО, а 39 пар двойняшек сделали семьи вдвое счастливее», — сообщили в telegram‑канале депздрава.

Также в столице Югры три женщины стали мамами в девятый раз. Родителям выражаются поздравления и пожелания, чтобы новорожденные пополняли ряды самых юных жителей округа.