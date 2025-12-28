Несколько десятков двойняшек родилось в Ханты-Мансийске

В родильном отделении окружной клинической больницы Ханты‑Мансийска в этом году на свет появились более двух тысяч малышей. Среди новорожденных почти 100 детей родились с помощью ЭКО, а 39 пар двойняшек принесли семьям двойное счастье, сообщили в депздраве ХМАО.