Несколько десятков двойняшек родилось в Ханты-Мансийске

В Ханты‑Мансийске в 2025 году родились 39 пар двойняшек.
В родильном отделении окружной клинической больницы Ханты‑Мансийска в этом году на свет появились более двух тысяч малышей. Среди новорожденных почти 100 детей родились с помощью ЭКО, а 39 пар двойняшек принесли семьям двойное счастье, сообщили в депздраве ХМАО.
«В ОКБ Ханты‑Мансийска за год родилось 1082 мальчика и 1028 девочек. Почти 100 малышей появились с помощью ЭКО, а 39 пар двойняшек сделали семьи вдвое счастливее», — сообщили в telegram‑канале депздрава.
Также в столице Югры три женщины стали мамами в девятый раз. Родителям выражаются поздравления и пожелания, чтобы новорожденные пополняли ряды самых юных жителей округа.