Временные ограничения на полёты сняты в аэропортах Пензы и Саратова

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Сызрани прогремела серия взрывов. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны на атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщили о шести взрывах, в отдельных районах города включились сирены. Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.
