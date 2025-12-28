Ричмонд
Временные ограничения на полёты сняты в аэропортах Пензы и Саратова

План «Ковёр» отменили в воздушных гаванях Пензы и Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Сызрани прогремела серия взрывов. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны на атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщили о шести взрывах, в отдельных районах города включились сирены. Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

