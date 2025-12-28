Переправы через Амгунь, Бурею, Кур и Тунгуску заработали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за последние дни запустили ещё четыре ледовые переправы, сообщает МЧС Хабаровского края.
Первая переправа появилась в районе имени Полины Осипенко — через реку Амгунь недалеко от устья ручья Талакан (в 158 км от посёлка Херпучи). Её протяжённость составляет 290 м, грузоподъёмность — до 60 тонн, что позволяет безопасно проезжать тяжёлой технике.
В Верхнебуреинском районе оборудовали переправу через реку Бурея на автозимнике, соединяющем посёлки Чегдомын и Шахтинский. Протяжённость ледового участка — 100 м, грузоподъёмность — до 20 тонн.
В Хабаровском районе с открытием автозимника «61 километр автодороги Р‑297 “Амур” — п. Победа» заработали сразу две переправы — через реки Кур и Тунгуска. Толщина льда позволяет проезжать технике грузоподъёмностью до 10 тонн.
На всех переправах ведут постоянный контроль за состоянием ледяного покрова. Установлены информационные и дорожные знаки, оборудованы съезды на берег и дежурные посты со спасательным инвентарём. Движение разрешено только в границах ледового поля, ограниченного вехами.
По данным на 27 декабря 2025 года, на территории края под контролем инспекторов ГИМС находятся уже 9 ледовых переправ.