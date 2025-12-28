Переправы через Амгунь, Бурею, Кур и Тунгуску заработали в Хабаровском крае

Первая переправа появилась в районе имени Полины Осипенко — через реку Амгунь недалеко от устья ручья Талакан (в 158 км от посёлка Херпучи). Её протяжённость составляет 290 м, грузоподъёмность — до 60 тонн, что позволяет безопасно проезжать тяжёлой технике.