Россияне раскупили билеты на спектакль с Ларисой Долиной

Лариса Долина выйдет на сцену Театра на Таганке.
В Москве раскупили почти все билеты на спектакль с участием народной артистки России Ларисы Долиной. Певица перед Новым Годом — 31 декабря — дважды выйдет на сцену Театра на Таганке, указано в афише.
«Зал театра рассчитан на 489 зрителей. За три дня до спектакля на дневной показ осталось всего 10% билетов. На вечерний — все билеты проданы. Цена варьируется от 2,5 до 12 тысяч рублей», — свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Афиша».
Долина исполнит Марселину в спектакле «Фигаро». Постановку впервые представили публике в 2023 году. Режиссером проекта стал Денис Бокурадзе. В основу легла пьеса Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Показы в столичном театре будут проходить с 30 декабря по 5 января, еще один — 14 февраля.
URA.RU рассказывало ранее, что Долина должна была встретить Новый год выступлением в московском ресторане «Пушкин». Однако организаторы заменили ее на Анжелику Варум после скандала вокруг квартиры певицы. До этого по стране прошла серия «отмен» Долиной: россияне массово сдавали билеты на ее концерты, а компании и площадки отказывались от сотрудничества с артисткой.