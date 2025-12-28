Россияне раскупили билеты на спектакль с Ларисой Долиной

URA.RU рассказывало ранее, что Долина должна была встретить Новый год выступлением в московском ресторане «Пушкин». Однако организаторы заменили ее на Анжелику Варум после скандала вокруг квартиры певицы. До этого по стране прошла серия «отмен» Долиной: россияне массово сдавали билеты на ее концерты, а компании и площадки отказывались от сотрудничества с артисткой.