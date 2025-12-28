Киевский главарь Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 декабря в воскресенье. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
«Зеленский прибыл в США», — следует сообщение Telegram-канала.
24 декабря Зеленский опубликовал 20 пунктов мирного плана, который якобы обсуждался в США. Тогда же военкор KP.RU Александр Коц отметил, что подобное предложение Киева в виде 20 пунктов — мертворожденное.
В преддверии встречи с Зеленский американский глава Дональд Трамп в беседе с изданием Politico заявил, что только с одобрения США у Зеленского «что-то будет».
На днях обозреватель Евгений Умеренков подчеркнул, что визит Зеленского в США — это последняя попытка спустить киевского главаря на землю. Накануне глава Белого дом подчеркнул, что намерен провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным.